2023/02/06 | 10:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7dQLEhvEwpU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شمال كوردستان "تركيا " .. ضرب زلزال قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش كما وقعت هزتان في غازي عنتاب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شمال كوردستان "تركيا " .. ضرب زلزال قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش كما وقعت هزتان في غازي عنتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).