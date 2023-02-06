إشراقات علوية في مولد أمير المؤمنين(عليه السلام)

2023/02/06 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم عبود مزهر الكرخي

في مولد أمير المؤمنين الإمام علي بن

ابي طالب(عليه السلام)الشريف كان لا بد

أن نستذكر الشخصية الربانية الى أمير

المؤمنين(عليه السلام)والتي وهبها الله

سبحانه وتعالى إلى البشرية جمع

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