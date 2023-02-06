خبير اقتصادي: اجراءات البنك المركزي ستؤدي إلى هبوط سعر الدولار

2023/02/06 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أن اجراءات البنك المركزي الأخيرة لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، جيدة جدا.

وقال المشهداني لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "خطوات البنك المركزي الأخيرة ستؤدي الى هبوط سعر صرف الدولار لمستويات اقل من الوقت الحالي، وهي اجراءات جيدة".

وأضاف أن الحزمة الأولى من الإجراءات، ستجعل معظم التجار يتعاملون مع القطاع المصرفي خصوصا ان هناك اقبال يجري على المصارف اليوم.

وأشار إلى أن البنك المركزي مطالب اليوم بخفض نسبة التضخم خصوصا ان الكتلة النقدية المطبوعة تبلغ 87 تريليون دينار.





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