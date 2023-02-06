منتخب الشباب يباشر تدريباته استعدادا لنهائيات كأس آسيا

2023/02/06 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني باشر منتخب الشباب تدريباته، بملعب المدينة استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي تضيِّفها أوزبكستان في الأول من آذار المقبل.وشارك في التدريبات 23 لاعباً، بينما غابَ عنها 4 لاعبين. وتركزت التدريبات على […]

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