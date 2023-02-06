إيلون ماسك يوجه مساعدة لتركيا

2023/02/06 | 10:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مالك شركة “سبيس إكس” الأمريكية إيلون ماسك، إنه مستعد لإرسال أنظمة اتصالات “ستارلينك” عبر الأقمار الصناعية إلى تركيا لتقديم المساعدة بعد الزلزال.وقال يحيى أوستيون المتحدث باسم الشركة، اليوم الاثنين، […]

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