2023/02/06 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم -
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وزارة الصحة في حكومة النظام السوري تعلن حصيلة ضحايا الزلزالأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 111 قتيلا و 516 مصابا.وقالت الوزارة في بيان رسمي أن 59 وفاة في حلب و51 في اللاذقية و7 في حماة بالزلزال حتى الآن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 111 قتيلا و 516 مصابا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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