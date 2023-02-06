الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 111 قتيلا و 516 مصابا

2023/02/06 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الصحة في حكومة النظام السوري تعلن حصيلة ضحايا الزلزالأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 111 قتيلا و 516 مصابا.وقالت الوزارة في بيان رسمي أن 59 وفاة في حلب و51 في اللاذقية و7 في حماة بالزلزال حتى الآن

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