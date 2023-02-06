بايدن يصدر توجيهات عاجلة بشأن زلزال تركيا وسوريا

2023/02/06 | 10:42 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه الرئيس الاميركي جو بادين، اليوم الاثنين، وكالات الإغاثة الأمريكية لتقييم المساعدات الممكنة لإغاثة المنكوبين في سوريا و تركيا.





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