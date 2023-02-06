بطلب من التربية.. حجب مواقع التواصل خلال فترة الامتحانات التمهيدية في العراق

2023/02/06 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

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تنويهتنوه وزارة الاتصالات الى حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية وذلك بناءا على طلب وزارة التربية .اعلام وزارة الاتصالات٢٠٢٣/٢/٦

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