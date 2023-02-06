2023/02/06 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

الدفاع المدني: وفاة أكثر من 120 مدني، وإصابة أكثر من 230 مدنياً، في حصيلة أولية، في محافظة إدلب وريف حلب ومن المرجح ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا: وفاة واصابة 350 مدنيا كحصيلة اولية للزلزال في ادلب وريف حلب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا: وفاة واصابة 350 مدنيا كحصيلة اولية للزلزال في ادلب وريف حلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).