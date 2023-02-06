لجنة طارئة للاستجابة للمتضررين من الزلزال شمال غربي سوريا

2023/02/06 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

شكلت حكومة "الإنقاذ"، العاملة في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا،اليوم الاثنين، لجنة استجابة طارئة لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له المنطقة، وبلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مئات الضحايا.

ودعت "الإنقاذ" منظمات العمل الإنساني والإغاثي كافة للاستجابة الطارئة بأقصى درجاتها.

من جانبه أعلن وزير التنمية والشؤون الإنسانية بحكومة "الإنقاذ" محمد البشير، "استنفار جميع ملاكات الوزارة والمديريات التابعة لها للوقوف عند احتياجات الأهالي المتضررين".

وأوضح البشير أن "الوزارة شكلت مراكز إيواء"، مناشداً "جميع المنظمات الإنسانية بالتدخل السريع والمساعدة في إزالة الركام وانتشال الضحايا والعالقين تحت الأبنية المدمرة".

فيما علقت حكومة "الإنقاذ"، الدوام في جميع المدارس العامة والخاصة اعتباراً من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل.

هذا وانهارت عشرات المباني في تركيا وسوريا جراء الزلزال العنيف الذي وصل مداه ايضاً إلى العراق ولبنان ومصر وقبرص ودول اخرى.

فيما أعلنت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق من، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و 639 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس جراء الزلزال المدمر.

المصدر: وكالات

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