الأنواء الجوية توضح تفاصيل الهزات الارتدادية التي ضربت مناطق في العراق

2023/02/06 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح قسم الرصد الزلزالي في هيئة

الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، تفاصيل

الهزات الارتدادية التي ضربت مناطق في

البلاد.

وقال المتحدث باسم الهيئة عامر الجابري

ان "مراصدنا الزلزالية سجلت في تماما

الساعة الر

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