هجوم إلكتروني واسع النطاق على خوادم كمبيوتر بأنحاء العالم

2023/02/06 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولو الأمن الإلكتروني في

الولايات المتحدة إنهم يقيمون تأثير

الحوادث المبلغ عنها

أفادت الوكالة الوطنية للأمن

الإلكتروني في إيطاليا، الأحد، بأن

الآلاف من خوادم الكمبيوتر في جميع

أنحاء العالم است

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