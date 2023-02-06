تركيا :انهيار قلعة تاريخية عمرها اكثر من 2200 عاما جراء الزلزال (صور)

2023/02/06 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية التي

تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام إلى

الانهيار خلال الزلزال الذي وقع في

تركيا صباح اليوم.

وكتبت صحيفة "بوستا" أن "القلعة

التاريخية بغازي عنتاب انهارت".

ويذكر أن تلك

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