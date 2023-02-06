2023/02/06 | 11:29 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية التي
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تم بناؤها منذ أكثر من 2200 عام إلى
الانهيار خلال الزلزال الذي وقع في
تركيا صباح اليوم.
وكتبت صحيفة "بوستا" أن "القلعة
التاريخية بغازي عنتاب انهارت".
ويذكر أن تلك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا :انهيار قلعة تاريخية عمرها اكثر من 2200 عاما جراء الزلزال (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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