صندوق النقد: وصية للفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة وتحذير للصين

2023/02/06 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، الصين من الاستمرار في سياستها القائمة خاصة فيما يتعلق بأزمة ديون الدول الفقيرة.

وفي المقابل من هذا أوصت مديرة الصندوق بنك الاحتياطي الأمريكي في الاستمرار برفع أسعار الفائدة حتى يتأكد القضاء على التضخم، وتوقعت هبوطًا ناعمًا للاقتصاد الأمريكي.

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الوضع أقل خطورة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن المفاجأة الأكبر هي أن الصورة، رغم أنها لا تزال مقلقة للغاية، إلا أنها باتت أقل خطورة مما كانت عليه قبل شهرين فقط.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي ما زلنا نمر بعام من النمو البطيء، حيث لا تزال أسعار الفائدة تتجه نسبيًا إلى الزيادة لأن التضخم لم يتبخر.



لذا فهي ليست أفضل بكثير.



انها فقط أقل سوءا.

وقالت كريستالينا جورجيفا: "نتوقع أن يتقلص التضخم العالمي من 8.8٪ في عام 2022 إلى ما يزيد قليلاً عن 4٪ في عام 2024".

سياسة الصين

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن من المقرر أن يحضر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الصيني اجتماع مائدة مستديرة مع دائنين آخرين وبعض الدول المقترضة في فبراير بالهند.

وقالت جورجيفا إنه يجب على الصين أن تغير سياساتها لأن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع الدفع.

"ما نعمل على تحقيقه هو جمع كل الدائنين، الدائنون التقليديون من الاقتصادات المتقدمة، والدائنون الجدد مثل الصين والسعودية والهند، وكذلك القطاع الخاص وجلوسهم على طاولة المفاوضات مع الدول المدينة".

هبوط سلس

وأضافت جورجيفا: "اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية سيتباطأ أيضًا هذا العام، ولكن على الأقل استنادًا إلى البيانات التي لدينا اليوم، نعتقد أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على الاستمرار خلال العام لتجنب الوقوع في الركود".

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: "هذا يعني إمكانية حدوث هبوط سلس للولايات المتحدة".

نصيحة للفيدرالي

وتوقعت جورجيفا مع اقتراب نهاية العام أن نرى أسواق عمل أضعف إلى حد ما، لكنها أكدت على عدم وجود مخاوف بشأن موجة بطالة كبيرة تجتاح الولايات المتحدة.

وقال كريستالينا جورجيفا: "نصيحتنا للاحتياطي الفيدرالي هي الاستمرار في المسار ورفع الفائدة حتى يبدأ التضخم الأساسي في الانخفاض".

وأضافت جورجيفا: "يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون حريصًا للغاية على عدم البدء في تخفيف الأوضاع المالية قبل الأوان".

سقف الديون

وقالت كريستالينا جورجييفا: "إن تقصير الولايات المتحدة في سداد الديون سيؤدي إلى ضرر كبير للاقتصاد العالمي ولكن إذا نظرت إلى التاريخ يتم حل الأزمة في اللحظات الأخيرة، وقالت" لذلك أعلق أملي وثقتي في أن التاريخ سوف يتكرر".

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