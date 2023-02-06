2023/02/06 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد الخبير المصرفي محمود داغر، ان الاجتماع الذي حصل في اسطنبول بين البنك المركزي العراقي وممثل الفيدرالي الامريكي هو لقاء فني بحت تم من خلاله التعرف على وجهات النظر لدى الطرفين في تنفيذ التعليمات.وقال داغر في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان البنك المركزي وضح للفيدرالي الامريكي استعداده لوضع خطة كاملة لتحسين اداء القطاع المصرفي من خلال الامتثال وتطبيق الاجراءات الجديدة، مشيرا الى ان الموضوع ليس سهلا لتطبيقه بسبب الظروف التي تحيط البلد وكذلك ظروف المنطقة بشكل عام ولذلك نحتاج الى وقت لتطبيقها وتقبل الامر من قبل السوق وبالخصوص التجار من خلال التعامل مع القطاع المصرفي وفتح الحسابات المصرفية واجراء الحوالات بشكل طبيعي بعد تقديم المستمسكات والوصولات الرسمية .واضاف ان تغيير الثقافة لدى التجار تأتي من خلال وضع التطمينات لتنفيذ تعاملاتهم من خلال المنصة الجديدة لدى البنك المركزي والبنوك المراسلة لاجراء الحولات، مما يؤدي الى انخفاض سعر الصرف في الاسواق وعدم تعامل التجار مع الصرافيين المضاربين في سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير مصرفي : تطبيق التعليمات الاخيرة للبنك المركزي ستؤدي الى استقرار سعر الصرف ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير مصرفي : تطبيق التعليمات الاخيرة للبنك المركزي ستؤدي الى استقرار سعر الصرف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).