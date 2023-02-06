2023/02/06 | 11:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أفاد موقع بور نيوز الكردي، بان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان،...

ظهرت المقالة مصادركردية: طالباني أوقف صفقة غاز أبرمها مسرور بارزاني مع شركة أجنبية أولاً على المسلة.

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