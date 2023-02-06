اردوغان: سنتجاوز كارثة الزلزال بأقل الخسائر

2023/02/06 | 11:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتجاوز كارثة الزلزال...

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