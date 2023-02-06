فرنسا.. مقتل سبعة أطفال ووالدتهم بحريق منزل في باريس

2023/02/06 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما ووالدتهم، ليل الأحد الاثنين، بحريق في منزلهم في شارلي-سور-مارن على مسافة نحو مئة كيلومتر شرق باريس، على ما أفاد الدرك وعناصر إطفاء.

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