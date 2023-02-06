ادهم نابلسي يستقبل ابنته الاولى ويشارك فرحته مع جمهوره على انستغرام

2023/02/06 | 11:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماسة..هو الاسم الذي أطلقه أدهم نابلسي على ابنته الأولى التي استقبلها اليوم، والذي شارك جمهوره فرحته على إنستغرام.ونشر أدهم صورة وهو يمسك يد ماسة حديثة الولادة، وعلق عليها، “الحمدلله حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه، الحمدلله الرزّاق الكريم، الحمدلله … Readmore

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