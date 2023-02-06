أكثر من 300 قتيل في سوريا وتركيا جراء زلزال بقوة 7,8 درجات

2023/02/06 | 11:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم دميتري زاكس / آية اسكندراني في بيروت ضرب زلزال بقوّة 7,8 درجات تركيا وسوريا فجر الاثنين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل ودمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.قتل 237 شخصا على … Readmore

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