2023/02/06 | 11:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية.

وذكر بيان للوزارة “تقرر حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الامتحانات التمهيدية”.

وأضاف ان “ذلك جاء بناء على طلب وزارة التربية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجب مواقع التواصل الاجتماعي في العراق طوال فترة الامتحانات التمهيدية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجب مواقع التواصل الاجتماعي في العراق طوال فترة الامتحانات التمهيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).