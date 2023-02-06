بوتين يبعث برسالتي تعزية بضحايا الزلزال المدمر لأردوغان والأسد

2023/02/06 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، بتعازيه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد بعد زلزال قوي قتل المئات

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