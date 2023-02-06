2023/02/06 | 12:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، ان زيارة واشنطن ستتطرق للعقوبات الامريكية جراء عمل الشركات الروسية في العراق.وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي تابعه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسين : زيارة واشنطن ستتطرق للعقوبات الامريكية جراء عمل الشركات الروسية في العراق المركز الخبري الوطني.

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