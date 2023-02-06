الأعرجي: الاجهزة الاستخبارية والأمنية استخدمت تقنيات حديثة لمتابعة داعش

2023/02/06 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن الاجهزة الاستخبارية والأمنية استخدمت تقنيات حديثة لمتابعة داعش الارهابي والوصول الى أهداف مهمة.

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