تعرف على اهم المرافق الحيوية التي عطلها الزلزال في تركيا وسوريا

2023/02/06 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب فجر اليوم الإثنين، زلزال بقوة 7,8

درجات البوم الاثنين جنوب تركيا قرب

مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد

الأميركي للمسح الجيولوجي، على عمق نحو

17,9 كلم، وصلت ارتداداته إلى لبنان

وسوريا والعراق،

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