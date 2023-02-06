2023/02/06 | 12:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الاستثمارات الروسية في العراق بمجال النفط بلغت اكثر من 10 مليارات دولار.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، خلال زيارته الى العراق، إن الشركات الروسية التي تعمل في العراق، تبلغ استثماراتها في مجال الطاقة اكثر من 10 مليار دولار.

وأضاف أن الاتفاقيات التجارية بين العراق وروسيا جميعها لابد ان تجري بموافقة الحكومة الاتحادية.

من جهة اخرى، قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، إن العلاقات بين العراق وروسيا تاريخية، وركزت مباحثتنا على الجانب الاقتصادي والتجاري، والدور الفعال للشركات الروسية في الاستثمار والعمل في قطاع النفط والغاز.

واضاف انه من الضروري عقد الاجتماع المشترك بين العراق وروسيا، وان ينعقد خلال السنة الحالية في بغداد.

وأكد أن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة، ستناقش المشاكل التي تواجه الشركات الروسية في العراق ومستحقاتها المالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: استثماراتنا في العراق تبلغ اكثر من 10 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: استثماراتنا في العراق تبلغ اكثر من 10 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).