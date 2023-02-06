تباعات الزلزال.. الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد

2023/02/06 | 12:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الليرة التركية في التعاملات المبكرة، الاثنين، إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار مسجلة 18.85 إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة العملة الأميركية والمخاطر الجيوسياسية.

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