2023/02/06 | 12:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KUBPh8aNz1Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الروسي سيرغي لافروف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الروسي سيرغي لافروف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).