لافروف: من الضروري إعفاء العلاقات الثنائية من العقوبات المفروضة من قبل الغرب

2023/02/06 | 12:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: لافروف: من الضروري إعفاء العلاقات الثنائية من العقوبات المفروضة من قبل...

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