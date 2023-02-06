الصحة: خطر كورونا مازال قائما والاصابات مستمرة

2023/02/06 | 12:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اكدت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، اليوم الاثنين، استمرار خطورة الإصابات في فيروس كورونا، داعية المواطنين الى اخذ اللقاحات لتلافي المتحورات.وذكرت فلاح في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “فيروس كورونا لم ينتهي بعد وما زلنا نسجل اصابات الا انها قياسا بالاشهر الماضية”.وأضافت، ان “اللقاح ساهم بشكل كبير بتقليل …

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