2023/02/06 | 12:55 - المصدر: ايزيدي 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايزيدي 24 – متابعة اكدت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، اليوم الاثنين، استمرار خطورة الإصابات في فيروس كورونا، داعية المواطنين الى اخذ اللقاحات لتلافي المتحورات.
وذكرت فلاح في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “فيروس كورونا لم ينتهي بعد وما زلنا نسجل اصابات الا انها قياسا بالاشهر الماضية”.
وأضافت، ان “اللقاح ساهم بشكل كبير بتقليل …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: خطر كورونا مازال قائما والاصابات مستمرة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت فلاح في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “فيروس كورونا لم ينتهي بعد وما زلنا نسجل اصابات الا انها قياسا بالاشهر الماضية”.
وأضافت، ان “اللقاح ساهم بشكل كبير بتقليل …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: خطر كورونا مازال قائما والاصابات مستمرة) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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