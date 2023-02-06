عراقي عضو في برلمان ولاية فيينا :العراق لا يبنى الا بمجتمع نزيه وعقول مبدعة ومشاريع العتبة الحسينية خطوة جبارة

2023/02/06 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو برلمان ولاية فيينا وعضو المجلس

البلدي فيها والمسؤول عن ملف التخطيط

العمراني والحضري في دورته البرلمانية

الخامسة العراقي الاصل المهندس عمر

محمد نور الراوي ان مشاريع العتبة

الحسينية المقدسة تعتب

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