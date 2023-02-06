مواسمُ علوية

2023/02/06 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الشاهر

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عَجبي..



عَجبي..



كيفَ يكون (بائعُ تمْرٍ)

صديقاً لعليّ!!، وعليٌّ ما أعظمهُ أميرُ

الأكوانِ ووصيُّ رسول ربِّ العالمين،

أو أنْ يقضي صاحب الأمرِ والأمل

الموعودِ نهاراتِه عندَ صاحب محا

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