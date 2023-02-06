فيديو:ممثل المرجع السيستاني في مطار كربلاء الدولي..انجاز مدرج المطار بطول 4 كم بشكل كامل

2023/02/06 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مطار كربلاء الدولي عن انجاز مدرج

المطار بشكل كامل كاشفا عن تفاصيل جديده

عن مراحل انجازه الاخيرة

وقال المدير التنفيذي لمشروع مطار

كربلاء الدولي المهندس مصطفى عجينة

لوكالة نون الخبرية ان ممثل الم

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