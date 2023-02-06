2023/02/06 | 13:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M3XBxoQx5WM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تركيا وسوريا تعانيان الكوارث..زلزال خسائره مئات الضحايا بقوة تقترب من 8 درجات|اخبار المنتصف 2023/2/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تركيا وسوريا تعانيان الكوارث..زلزال خسائره مئات الضحايا بقوة تقترب من 8 درجات|اخبار المنتصف 2023/2/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).