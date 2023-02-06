2023/02/06 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

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الرئيس أردوغان: الزلزال الذي وقع اليوم هو أكبر زلزال في تركيا منذ زلزال أرزنجان عام 1939.

الرئيس التركي: عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 شخصاً

الرئيس التركي: قوة الزلزال بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر حسب الإحصائيات الأخيرة

الرئيس التركي: أولويتنا حاليا تكمن بإنقاذ المحاصرين جراء الزلزال

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