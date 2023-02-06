بينها نساء.. الاطاحة بعصابة من 5 افراد مختصة بسرقة

2023/02/06 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، الاطاحة بعصابة لسرقة (التك تك) بينها نساء في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الزهور لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين بينهم امرأتان لقيامهم بعدة عمليات سرقة لدراجات التك تك في مناطق مختلفة من بغداد".

وأضاف البيان "حيث تم إجراء التحقيق مع المتهمين واعترفوا صراحة بقيامهم بـ13 عملية سرقة لدراجات (التك تك) من المواطنين".

وتابع البيان "كما دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

تحرير: أ.غ

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