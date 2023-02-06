بحضور 11 دولة.. وفد عسكري عراقي يشارك باجتماع

2023/02/06 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، مشاركة وفد عسكري عراقي باجتماع مجموعة التنين المقام في لندن.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله حضر اجتماعا لمجموعة التنين لرؤساء أركان جيوش (بريطانيا - العراق - دول مجلس التعاون الخليجي - الأردن - مصر)، المقام في لندن".

وأضافت أن "الاجتماع جرى لمناقشة العلاقات العسكرية وبحث آفاق التعاون العسكري، ورفع القدرات العسكرية للجيش العراقي وتعزيز فرص التدريب العسكري".

ويذكر أن السيد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قد شارك في اجتماعات مجموعة التنين في لندن للعامين الماضيين (2021- 2022) كأول رئيس أركان جيش يمثل العراق في لندن بمشاركة إحدى عشرة دولة.

تحرير: ر.



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