2023/02/06 | 13:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يضغط روسيا و ايران بتحرك شرق اوسطي خطير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uKFb7GhpHSk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يضغط روسيا و ايران بتحرك شرق اوسطي خطير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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