2023/02/06 | 13:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YeSi6tzfh_k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى جراء الزلزال في تركيا) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى جراء الزلزال في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).