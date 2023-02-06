2023/02/06 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وصلت الليرة التركية في التعاملات المبكرة، الاثنين، إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار مسجلة 18.85 إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة العملة الأميركية والمخاطر الجيوسياسية.

وتعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن ارتفع الدولار ارتفاعا حادا يوم الجمعة في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) قد يبقى على مسار التشديد النقدي لفترة أطول.

وزاد من الضغوط وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستدفع صوب انتهاج سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات بعد أن حذرت واشنطن أنقرة من تصدير الكيماويات والرقائق ومنتجات أخرى لروسيا قد تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا.

كما تترقب الأسواق تبعات الزلزال الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا، الاثنين، وبلغت قوته 7.8 درجة وتسبب حتى الآن في مقتل نحو 300 شخص وإصابة المئات مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش عوضت الليرة خسائرها وعادت للتداول عند مستوى مستقر.

وكانت المرة السابقة التي وصلت فيها الليرة التركية لانخفاض قياسي في 26 ديسمبر عندما هوت إلى 18.844 أمام الدولار، وفقدت العملة نحو واحد بالمئة من قيمتها منذ بداية العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تباعات الزلزال.. الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تباعات الزلزال.. الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).