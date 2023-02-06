ميناء جيهان التركي يتوقف عن العمل بسبب الزلزال المدمر

2023/02/06 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الاثنين، عن توقف ميناء جيهان التركي عن العمل، جراء الزلزال الذي اجتاح البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي، عن تعطيل المدارس في 10 ولايات لمدة أسبوع بسبب الزلزال.وقال أوكطاي في تصريح صحفي لرويترز "سنعطل التعليم في جميع مدارس الولايات العشرة المتضررة من الزلزال لمدة أسبوع، وسنقيّم الوضع بعد ذلك لنرى إمكانية تمديدها".وأضاف أن "الذين فقدوا حياتهم جراء الزالزل بلغ 286 قتيل و2323 إصابة"، مشيرا الى أنها " حصيلة غير نهائية". من جهته، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن جميع فرق الإنقاذ والمساعدة في حالة تأهب، لإنقاذ المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد فجر الاثنين.وأوضح صويلو في تصريح للصحفيين، أن "وزارته رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وأن هذا الإنذار يشمل المساعدة الدولية".وأضاف قائلا : "حتى الآن وقعت 6 هزات تجاوزت شدتها 6 درجات، أكبرها 6.6 درجات"، لافتاً الى أن "التحريات الأولية تؤكد وجود خسائر في الأرواح إلى جانب الأضرار المادية".وعقب تصريحات صويلو، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن "الزلزال الذي بلغت شدته 7.4 درجات، أودى بحياة 76 شخصاً وإصابة 440 آخرين".وتأثر بالزلزال العديد من الولايات التركية المجاورة، إلى جانب بلدان مجاورة أيضا مثل سوريا ولبنان والعراق، كما شعر به سكان مصر.

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