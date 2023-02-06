أردوغان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 912 قتيلا وأكثر من 5 آلاف مصاب

2023/02/06 | 13:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 912 قتيلا و5 آلاف و385 مصابا، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية الإثنين

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