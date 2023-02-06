المنطاد الصيني يثير الانقسام الامريكي: معالجة متأخرة وتساهل مع بكين

2023/02/06 | 13:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: واصلت البحرية الأميركية الأحد عملية البحث عن حطام منطاد صيني اعتبر...

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