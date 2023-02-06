بعد هزة ارضية ببغداد والمحافظات.. الرصد الزلزالي يدعو المواطنين للحيطة والحذر

2023/02/06 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، تأثر العاصمة بغداد بموجات الهزة الارضية الثانية التي ضربت تركيا، داعية المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "العاصمة بغداد تأثرت بموجات الهزة الأرضية الثانية التي ضربت تركيا"، داعية "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".





وكان عدد من المواطنين قد شعروا، ظهر اليوم الاثنين، بهزة ارضية في بغداد ودهوك واربيل ونينوى.

هذا وتعرضت مناطق في تركيا وسوريا، فجر اليوم الى زلزال مدمر بقوة 7.8 على مقياس ريختر ادى الى انهيار ابنية سكنية ومقتل 80 شخصا واصابة أكثر من 400 آخرين في تركيا، فيما أعلنت وزارة الصحة السورية عن مصرع 237 شخصا واصابة 639 آخرين في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس.

تحرير: أ.غ

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