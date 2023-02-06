السلطات العراقية: لا خسائر جراء الهزات الارتدادية داخل البلاد

2023/02/06 | 14:17 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت مناطق في تركيا وسورية فجر اليوم لزلزال مدمر بقوة 7.8 (محمود الرفاعي/فرانس برس)

أصدر مركز الرصد الزلزالي في العراق، بيانا شرح فيه تفاصيل الهزات الارتدادية التي ضربت مناطق مختلفة من العراق فجر الإثنين، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وقال بيان لمركز رصد الزلازل في هيئة الأنواء الجوية العراقية، إن "مراصدنا الزلزالية سجلت في تمام الساعة الرابعة والربع من فجر اليوم هزة أرضية شديدة ضربت مناطق قرب الحدود العراقية التركية"، مبينا أن "هذه الهزة هي ارتدادية جراء الزلزال الذي ضرب مناطق تركية وسورية قرب الحدود العراقية والذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر".

وأضاف البيان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، (واع)، أن "أهالي مناطق إقليم كردستان ونينوى وبعض المحافظات العراقية شعروا بالهزة التي تبعد عن الحدود العراقية التركية 400 كم"، مشيرا إلى أنه "لم نسجل حتى الآن أية خسائر بسبب الهزة".

وفي وقت لاحق، أعلن مركز رصد الزلازل العراقي عن هزات ارتدادية جديدة شعر بها سكان بغداد وشمالي البلاد.

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وتعرضت مناطق في تركيا وسورية فجر اليوم لزلزال مدمر بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، أدى إلى انهيار أبنية سكنية وسقوط مئات الضحايا.

وشهد العراق منتصف نوفمبر 2017 زلزالا عنيفا بلغ شدته 6.5 على مقياس ريختر، ضرب مناطق عدة من وسط وشمال وجنوب العراق، وأسفر عن مقتل 11 شخصا و547 جريحا، غالبيتهم من مناطق شمالي البلاد، إثر انهيار منازل مواطنين وأخرى لسفوح جبلية بالمنطقة القريبة من أربيل، وفقا لبيان صدر عن السلطات العراقية في بغداد وأربيل.

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