2023/02/06 | 14:27 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلزال جديد أقوى من زلزال قهرمان مرعش يضرب وسط تركيا ويشعر به سكان دمشق وبيروت وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/06 | 14:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال جديد أقوى من زلزال قهرمان مرعش يضرب وسط تركيا ويشعر به سكان دمشق وبيروت وبغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال جديد أقوى من زلزال قهرمان مرعش يضرب وسط تركيا ويشعر به سكان دمشق وبيروت وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).