2023/02/06 | 14:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النـزاهـة: مدير صحة النجف الأسبق تجاوز صلاحياته بصرف 995 مليون دينار بعقود مباشرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/06 | 14:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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