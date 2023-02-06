النـزاهـة: مدير صحـة النجـف الأسـبق تجـاوز صلاحياته في صرف 995 مليون دينار بعقود مباشرة

2023/02/06 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تنفيذ (5) عمليَّات ضبطٍ لحالات مُغالاةٍ في أسعار الشراء وتجاوز الصلاحيَّات في الصرف بدائرة صحَّة مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّ مجموع المبالغ المصروفة وصل إلى ملياري دينارٍ.[…]

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