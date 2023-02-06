2023/02/06 | 14:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الاثنين، شمول المسنين ممن لايتقاضون راتبا بالاعانة الاجتماعية.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “وزير العمل احمد الاسدي، قرر شمول المسنين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل: شمول المسنين ممن لايتقاضون راتبا بالاعانة الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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