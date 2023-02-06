الكرملين يرفض التعليق على تصريحات بينيت حول اغتيال زيلينسكي

2023/02/06 | 14:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت بشأن وساطته بين موسكو وكييف.حدث ذلك أثناء الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث لم ينف بيسكوف أو يؤكد تصريحات بينيت التي قال فيها … Readmore

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